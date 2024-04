"Nu am niciun dubiu! Vom reuși!" Luis Enrique se gândește doar la calificare după PSG - Barcelona 2-3! Ce se va întâmpla la retur - Antena Sport

„Nu am niciun dubiu! Vom reuși!” Luis Enrique se gândește doar la calificare după PSG – Barcelona 2-3! Ce se va întâmpla la retur

Luis Enrique i-a felicitat pe elevii lui Xavi, dar a menționat că echipa sa are șanse mari de calificare. De asemenea, tehnicianul se așteaptă ca partida retur să fie, la rândul ei, una plină de spectacol.

„Toate înfrângerile dor și deranjează, dar acest joc, ca toate celelalte, a avut suișuri și coborâșuri. Am început bine meciul, am dominat, dar după 0-1 am avut îndoieli când a fost vorba să punem presiune împotriva Barcelonei.

Barcelona a știut foarte bine să gestioneze presiunea meciului. Au jucători de foarte bună calitate. La pauză am schimbat lucrurile și am reușit (n.r. PSG) să întoarcem jocul. Am dat două goluri, dar rezultatul este negativ pentru noi.

Felicit Barcelona, dar nu am nicio îndoială că vom reuși calificarea. Am pregătit deja manșa secundă și o să o tratăm ca pe o finală.

Cu siguranță că vom vedea din nou multe goluri și sperăm că de data aceasta micile detalii să fie de partea noastră”, a spus Luis Enrique, citat de mundodeportivo.com.

Partida retur este programată pe data de 16 aprilie și se va juca la Barcelona! Duelul stelar dintre jucătorii lui Xavi și vedetele de la PSG va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. Xavi rămâne cu picioarele pe pământ Xavi rămâne cu picioarele pe pământ, chiar dacă echipa sa a obținut o victorie uriașă în sferturile UEFA Champions League. Spaniolul a vorbit după PSG – Barcelona 2-3 și a avut și un anunț important despre viitorul său. La conferința de presă, Xavi a dezvăluit că victoria de la Paris este una importantă, dar a menționat că PSG este în continuare favorită pentru calificarea în semifinalele UEFA Champions League. Legat de viitorul său, antrenorul echipei catalane a dat de înțeles că decizia sa nu s-a schimbat și că va pleca de la echipa blaugrana, la finalul actualului sezon. „PSG este în continuare favorită, dar le-am redus șansele. Am presat bine. În general, sunt mândru. Este o mare victorie împotriva unuia dintre cele mai bune cluburi din lume. PSG presează, acumulează multă lume în zona de creaţie. Suntem la jumătatea drumului. Nu se schimbă nimic. Sunt un fan mândru și fericit al Barcelonei, dar lupta nu s-a încheiat. E o victorie mare, dar urmează un meci dificil. Momentan trebuie să ne bucurăm și să terminăm treaba. Duminică jucăm la Cadiz, iar apoi returul cu PSG. (n.r. despre viitor) Nu se schimbă nimic!", a spus Xavi, citat de marca.com.

