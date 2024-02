Kylian Mbappe, mesaj de luptă după performanţa istorică reuşită cu PSG în Champions League: "Munca nu este încheiată!" - Antena Sport

10 – Kylian Mbappé became the first player to score at least one goal in 10 consecutive games started at home in the UEFA Champions League history. Prince. #PSGRSO pic.twitter.com/Hhbw5K2rtx

— OptaJean (@OptaJean) February 14, 2024

Mbappe are cifre fabuloase în acest sezon. A marcat 31 de goluri şi a oferit 7 pase decisive în cele 30 de meciuri din toate competiţiile. A punctat de 4 ori în 7 apariţii din Champions League şi are 20 de goluri în Ligue 1. Starul lui PSG are 6 goluri în 3 meciuri şi în Cupa Franţei, transmisă în AntenaPLAY.

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira (Hernandez ’72), Beraldo – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – O. Dembélé (Kolo Muani ’83), Mbappé, Barcola (Asensio ’72). Antrenor: Luis Enrique

Real Sociedad: Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand (Pacheco ’78), Galan (Aramburu ’88) – Mendez (Turrientes ’79), Zubimendi, Merino, Barrenetxea (Zakharyan ’66) – Kubo, André Silva (Sadiq ’79). Antrenor: Imanol Alguacil.