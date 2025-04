Lamine Yamal, replică fermă pentru critici înainte de Borussia Dortmund - Barcelona: "E ceva ce se învaţă în timp" - Antena Sport

Sunt genul de persoană care are mereu încredere în echipă. Încă de la începutul sezonului, am fost la cel mai bun nivel al meu. Acum va fi la fel. Nu e vorba de încredere de sine, dar trebuie să ai încredere în tine, pentru că dacă spui că cealaltă echipă va învinge, nu ştiu de ce mai ieşi pe teren. Deci putem câştiga tripla, suntem Barca şi deja am mai făcut asta înainte”, a declarat Lamine Yamal, citat de mundodeportivo.com.

Gavi a răbufnit înainte de Barcelona – Dortmund

Gavi, mijlocaşul celor de la Barcelona, a susţinut marţi conferinţa de presă dinaintea meciului cu Borussia Dortmund, din sferturile de finală Champions League. Jucătorul catalanilor, revenit recent după o accidentare gravă, a avut un moment în care a răbufnit în timpul conferinţei de presă.

Mijlocaşul de 20 de ani a fost întrebat despre comentariile legate despre stilul său de joc, mulţi considerând că el practică un fotbal dur, lipsit de calităţi tehnice. Gavi nu a ezitat şi a transmis un mesaj dur contestatarilor săi.