Luis Enrique, după PSG - Aston Villa 3-1: "Nu este nimic rezolvat" - Antena Sport

Luis Enrique şi PSG au făcut un prim pas important către semifinalele Ligii Campionilor, după victoria cu 3-1 pe Parc des Princes, cu Aston Villa. Campioana Franţei a revenit după ce a fost condusă şi speră încă la o triplă istorică, fiind calificată şi în finala Cupei Franţei.

Enrique avertizează însă că nu este jucată calificarea, chiar dacă echipa sa are 17 victorii în ultimele 18 meciuri oficiale. Singurul eşec a fost în turul optimilor cu Liverpool, la finalul unui duel dominat copios de parizieni.

Luis Enrique, după PSG – Aston Villa 3-1: „Nu este nimic rezolvat”

”Am făcut ceea ce trebuia să facem. Adică să controlăm jocul. Așa am început, am controlat jocul, dar apoi ei au marcat, însă nu mi s-au părut încrezători. Așa că noi am întors și a fost fantastic. Trebuie să ne gândim la al doilea meci, nu este nimic rezolvat.

Important este să credem în noi și în ceea ce putem noi dezvolta. Am fost fantastici, am avut calitate. Știm că va fi complicat în retur, dar trebuie să jucăm la fel. Ăsta este ADN-ul nostru.

E important să ne gândim să câștigăm. Toți băieții au mentalitate, ambiție cu ajutorul cărora vrem să construim o echipă mare. Vrem să câștigăm fiecare meci, să rămânem ambițioși”, a spus Enrique.