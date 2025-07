Mihai Stoica s-a dezlănțuit după Shkendija - FCSB: "Să nu ne facem de răs. Sunt mai slabi decât Liga 2" - Antena Sport

“ Cea mai slabă echipă pe care am întâlnit-o. Cu atât mai deranjată e înfrângerea. Acum mă interesează să nu ne facem de râsul lumii. Cu Inter D’Escaldes am fost lamentabili! Am fost penibili din primul până în ultimul minut! E o echipă din Andorra și nu ai voie să te prezinți așa! Nu avem voie să suferim în fața unor asemenea jucători. Acolo joacă Qaka, care nu și-a găsit loc la noi.

Cu Shkendija a fost un blocaj mental. Nu am ce explicații să dau. Mi-ar fi rușine să dau explicații. Au fost faze judecate foarte rău. La gol mingea a stat vreo 60 de metri în aer. Nu ai voie să iei golul ăsta! Dar mai bine că a fost 0-1 decât 0-0.

Meciul nostru îl privesc în două părți. Cu excepția primelor minute, în care părea că nu am ieșit de le vestiare, noi am avut 70% posesia. Am avut 13-3 raportul șuturilor. În partea a doua a fost 8-6, dar am suferit la capitolul posesie. Dacă nu era Târnovanu, putea fi 2-0 sau 3-0. Nouă ne lipsesc Bîrligea și Alibec, dar asta nu scuză.

Procesul de pregătire nu a fost cel dorit, pentru că am avut jucători la naționale, dar asta nu te scuză când ai un adversar care e sub nivelul din Liga 2. Dacă nu înțelegem asta, nu vom avea nicio șansă! Cine joacă miercuri trebuie să rezolve meciul până la pauză.