Mikel Arteta, verdict dur după eliminarea lui Arsenal din UEFA Champions League: "Vestiarul e devastat" - Antena Sport

„Trebuie să fim alături de jucători, să stăm lângă ei și să îi susținem, să le oferim dragostea noastră. Trebuie să ne adunăm pentru ca avem un meci foarte important sâmbătă. Chiar vrem și trebuie să arătăm că suntem capabili să ne revenim.

Trebuie să trecem peste durerea provocată de această înfrângere, să ne ridicăm, să revenim cu aceeași atitudine și să sperăm că o vom învinge pe Wolverhampton.

Reclamă

În acest moment, vestiarul e devastat. Nu lot găsi cuvintele potrivite pentru a le ridica moralul. Aș fi vrut să le am. Trebuie să trecem peste.

Acest club nu a participat în Champions League timp de 7 ani și acum vreți ca în primul an să fie în semifinale sau în finală. Cu toții ne-am dorit foarte mult, dar, așa cum puteți vedea și la alte cluburi, durează șase sau șapte ani pentru a ajunge acolo.

Am încercat împotriva unei echipe care are foarte multă experiență, într-o dublă care a fost extrem de echilibrată. Au fost momente când noi am fost mai buni.

Reclamă 4 / 0/3

Le-am oferit două goluri și asta a fost un avantaj mare pentru ei. Nu a fost loc de erori și noi am făcut greșeli mari în careu. A fost dificil”, a declarat Mikel Arteta, potrivit skysports.com. Tabloul semifinalelor din UEFA Champions League După rezultatele din ultimele două sferturi s-au aflat cele două meciuri din semifinalele competiției. În această fază se vor duela, în prima semifinală, Borussia Dortmund și PSG. „Dubla” va avea loc pe datele de 30 aprilie și 7 mai și va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. În cea de-a doua semifinală se vor duela Bayern Munchen și Real Madrid, iar partidele se vor juca pe 1 și 8 mai. Se anunță dueluri stelare în UEFA Champions League, având în vedere că lupta pentru cel mai important trofeu european se apropie de final. Marea finală, care se va juca pe Wembley Stadium, va avea loc pe data de 1 iunie, de la ora 22:00. Și ultimul act al Ligii va fi tot în format LIVE SCORE, pe AS.ro. Reclamă

A procedat bine Istvan Kovacs când l-a eliminat pe Araujo, în Barcelona - PSG? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...