"Nu am fi ajuns în finală!" Jose Mourinho, mesaj tranşant după ce Fenerbahce a fost eliminată din Champions League - Antena Sport

„Nu am fi ajuns în finală!” Jose Mourinho, mesaj tranşant după ce Fenerbahce a fost eliminată din Champions League

Jose Mourinho, mesaj tranşant după ce Fenerbahce a fost eliminată din Champions League Jose Mourinho, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia Jose Mourinho a transmis un mesaj tranşant, după ce Fenerbahce a fost eliminată din turul trei preliminar din Champions League. Managerul lusitan a transmis că Europa League este o competiţie mai potrivită pentru echipa sa. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fenerbahce a fost eliminată prematur din preliminariile Champions League. Echipa pregătită de Jose Mourinho a fost învinsă de Lille. Jose Mourinho, mesaj tranşant după ce Fenerbahce a fost eliminată din Champions League Jose Mourinho nu a părut a fis foarte deranjat de eşecul echipei sale. Acesta şi-a lăudat jucătorii, după meciul cu Lille, însă a precizat faptul că Fenerbahce oricum nu ar fi avut şansa să câştige Champions League. „The Special One” consideră astfel că Fenerbahce se potriveşte mai mult în Europa League, acolo unde va evolua în play-off. „Sunt întotdeauna o persoană sinceră, sunt mândru de jucătorii mei. Am făcut totul ca o echipă astăzi, dar am ratat 3-4 ocazii clare. Reclamă

Am pierdut din punct de vedere economic, întrucât Liga Campionilor este un sprijin important. Totuși, nu am fi câștigat Liga Campionilor și nici nu am fi ajuns în finală. Poate puteam învinge câteva echipe mari.

Trebuie să ne concentrăm pe meciul nostru din campionat și să așteptăm tragerea la sorți. Ne putem descurca foarte bine în Europa League, însă trebuie să obținem calificarea. Europa League este mai bună din punct de vedere al competiției”, a declarat Jose Mourinho, conform fanatik.com.tr.

Transfer de senzaţie realizat de Jose Mourinho

Jose Mourinho a realizat un transfer de senzaţie la Fenerbahce. Youssef En-Nesyri a semnat cu formaţia turcă, preluată de „The Special One” în această vară.

Youssef En-Nesyri, un atacant marocan cu două trofee Europa League în palmares, ambele cucerite alături de Sevilla, a fost prezentat la Fenerbahce. Turcii „au spart banca” pentru a-i face pe plac lui Jose Mourinho şi au plătit suma de 19,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe En-Nesyri. Marocanul a plecat astfel de la Sevilla şi a semnat un contract valabil până în vara lui 2029 cu Fenerbahce. En-Nesyri este cotat la 20 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Youssef En-Nesyri, în vârstă de 27 de ani, se află la prima sa aventură în Turcia. Atacantul s-a despărţit de Sevilla după patru sezoane, evoluând în Spania încă din 2016.