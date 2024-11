"O greşeală gravă" Ce a spus Luis Enrique despre faza în care Istvan Kovacs i-a arătat cartonaşul roşu lui Ousmane Dembele - Antena Sport

Luis Enrique a vorbit despre faza care a dus la eliminarea lui Ousmane Dembele. În minutul 56 al partidei Bayern Munchen – PSG 1-0, Istvan Kovacs i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Dembele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dembele a şutat în blocaj, apoi l-a faultat clar pe Alphonso Davies. Atacul întârziat asupra fundaşului lui Bayern a dus la un cartonaş galben evident, iar Enrique nu a contestat această decizie a lui Istvan Kovacs. Fără să îl numească însă pe Dembele, el l-a criticat pe jucătorul lui PSG şi al naţionalei Franţei pentru acea intrare, în condiţiile în care extrema parizienilor avea deja un cartonaş galben.

Luis Enrique l-a criticat pe Ousmane Dembele pentru că şi-a lăsat echipa în 10 oameni

„În prima repriză, nu am fost foarte departe, dar nu am reușit să le ținem presiunea. Nu am putut recupera mingea în jumătatea adversă.

După pauză, am avut motive să sperăm creând pericol, apoi eliminarea (n.r.: a lui Ousmane Dembele) a fost o greșeală gravă a noastră.

Cu toate acestea, am rămas în meci până la final. Până la urmă, Bayern a meritat victoria”, a spus Luis Enrique la conferinţa de presă de după Bayern Munchen – PSG 1-0.