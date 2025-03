Real Madrid, un nou record uriaş în Europa. Borna istorică pe care o vor atinge "galacticii" în meciul cu Atletico Madrid - Antena Sport

Jucătorii de la Real Madrid, bucurie după marcarea unui gol/ Profimedia Real Madrid va stabili un nou record uriaş în Europa. „Galacticii” vor atinge borna istorică de 500 de meciuri disputate în competiţiile europene, chiar la derby-ul cu Atletico Madrid, din turul optimilor din Champions League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Real Madrid şi Atletico Madrid se vor confrunta marţi, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu. Ultimele trei confruntări directe s-au încheiat la egalitate, scor 1-1. Real Madrid, un nou record uriaş în Europa, la meciul cu Atletico Madrid Real Madrid va disputa astfel meciul cu numărul 500, în competiţiile europene, notează marca.com. „Galacticii” deţin recordul pentru cele mai multe partide bifate în Europa, cât şi recordul pentru cele mai multe trofee din Champions League (15). Real Madrid disputa primul meci în competiţiile europene în 1955. La momentul respectiv, „galacticii” îi învingeau pe elveţienii de la Servette cu scorul de 2-0, Miguel Munoz devenind primul marcator din istoria clubului în Europa. De atunci, Real Madrid a reuşit să marcheze nu mai puţin de 1101 goluri, deţinând recordul şi la acest capitol. Totodată, „galacticii” mai sunt primii şi în topul echipelor cu cele mai multe sezoane în care au participat în competiţiile europene, nu mai puţin de 44. Reclamă

În topul cu cele mai multe meciuri jucate în competiţiile europene, Real Madrid este urmată de Bayern. Bavarezii au disputat 404 partide, în 34 de sezoane. Podiumul este completat de Barcelona, cu 357 de meciuri, disputate în 28 de sezoane. Atletico Madrid, adversara de marţi a „galacticilor”, ocupă locul 22 în acest top, cu 178 de meciuri jucate în Europa.

Carlo Ancelotti şi-a avertizat vedetele, după ultimul meci al lui Real Madrid

Carlo Ancelotti nu a fost deloc încântat de prestaţia jucătorilor săi în meciul dintre Betis Sevilla şi Real Madrid, câştigat de gazde cu 2-1. În ciuda faptului că madrilenii au condus cu 1-0, echipa lui Carlo Ancelotti se întoarce acasă fără puncte.

„A fost un meci prost. Am început bine, dar după nu am mai avut acelaşi nivel de dăruire. Am pierdut controlul meciului împotriva unei echipe care a jucat mai bine şi a meritat victoria.

