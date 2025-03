Carlo Ancelotti şi-a avertizat vedetele, după Betis - Real Madrid 2-1: "E o lovitură dură. Un meci prost" - Antena Sport

Carlo Ancelotti nu a fost deloc încântat de prestaţia jucătorilor săi în meciul dintre Betis Sevilla şi Real Madrid, câştigat de gazde cu 2-1. În ciuda faptului că madrilenii au condus cu 1-0, echipa lui Carlo Ancelotti se întoarce acasă fără puncte.

Real Madrid a făcut un pas greşit în lupta pentru titlul din Spania. În cazul unui succes al Barcelonei în meciul de duminică cu Real Sociedad, catalanii se vor distanţa la trei puncte.

Carlo Ancelotti şi-a certat jucătorii după Betis – Real Madrid 2-1: „N-am avut acelaşi nivel de dăruire”

Antrenorul italian s-a plâns de faptul că jucătorii săi au avut un început bun, dar nu au ştiut să gestioneze şi le-au permis adversarilor să întoarcă rezultatul. În optimile de finală UEFA Champions League, marţi seară, campioana Europei primeşte vizita rivalei Atletico, în manşa tur.

Carlo Ancelotti şi-a avertizat jucătorii că o astfel de prestaţie, precum cea din meciul cu Betis, le va da mari bătăi de cap:

„A fost un meci prost. Am început bine, dar după nu am mai avut acelaşi nivel de dăruire. Am pierdut controlul meciului împotriva unei echipe care a jucat mai bine şi a meritat victoria.