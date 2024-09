Ter Stegen, după faza care a dus la eliminarea lui Garcia, în Monaco - Barcelona 2-1. "Îmi pare rău pentru el" - Antena Sport

Marc-Andre ter Stegen a spus că îi pare rău de momentul care a dus la eliminarea lui Eric Garcia, în Monaco – Barcelona 2-1, în Liga Campionilor. Faza în care portarul şi fundaşul nu s-au înţeles a venit în minutul 10 şi a fost decisivă pentru stabilirea învingătoarei.

„Nu ne-am înțeles bine la faza respectivă. Îmi pare rău pentru el, sunt sigur că e rănit. Am jucat 80 de minute în inferioritate numerică, asta din cauza faptului că nu ne-am înțeles. S-a întâmplat ceva ce i se putea întâmpla oricui. Astfel de lucruri se petrec mereu în fotbal.

Ter Stegen, după faza care a dus la eliminarea lui Garcia, în Monaco – Barcelona 2-1

Înfrângerea doare, pentru că și în 10 oameni am dat tot ce am avut mai bun și am vrut să luăm cel puțin un punct. Al doilea gol a venit într-un moment contrar cursului jocului. În final, avem un sentiment amar pentru că am plecat fără punct de aici.

În Champions League mereu vrei să câștigi, acesta este obiectivul. Vom încerca să câștigăm următorul meci, contra celor de la Villarreal, de pe teren propriu”, a spus Ter Stegen.

Hansi Flick, după Monaco – Barcelona 2-1

Hansi Flick a vorbit după Monaco – Barcelona, 2-1, meci ce le-a adus catalanilor prima înfrângere a sezonului. Un factor decisiv pentru soarta partidei a fost eliminarea rapidă a lui Eric Garcia, încă din minutul 10.