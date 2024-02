Thomas Tuchel a fost întrebat direct dacă se teme că va fi dat afară de la Bayern. Discurs dezlănţuit după meciul cu Lazio - Antena Sport

Thomas Tuchel a fost întrebat direct dacă se teme că va fi dat afară de la Bayern Munchen

Discurs dur despre evoluţia din cu Lazio

Thomas Tuchel a fost întrebat direct dacă se teme că va fi dat afară de la Bayern Munchen, după ce campioana Germania a fost învinsă de Lazio în prima mansă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, scor 0-1.

Bayern Munchen e în criză după ce în ultimele două meciuri nu a dat niciun gol şi a primit 4. În acest context, după dezastrul cu Lazio, Thomas Tuchel a fost întrebat dacă se teme pentru viitorul său.

„Nu„, a fost răspunsul clar al antrenorului campioanei Germaniei. Tuchel a avut un discurs dezlănţuit în momentul în care a vorbit despre meciul cu Lazio. ”Am avut o primă repriză bună, am dominat, am avut ocazii. În repriza secundă, ne-am pierdut strălucirea și concentrarea și nu pot înțelege de ce. Am făcut tot ce am putut să pierdem acest meci. Am încetat să mai avem încredere, au fost foarte multe greșeli individuale”, a spus Thomas Tuchel, conform tuttotercatoteb.com.