Cipru - Kosovo 0-2. Meci „de foc” în grupa României din Nations League! Franța - Belgia, la 21:45. Meciurile serii - Antena Sport

LIVE SCORE | Cipru - Kosovo (19:00) Profimedia Meciul dintre Cipru și Kosovo este în format LIVE SCORE pe AS.ro. De asemenea, tot în cadrul acestui blog va putea fi urmărită, în același format, și duelul dintre Franța și Belgia (21:45), dar și celelalte meciuri ale serii, din UEFA Nations League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cipru primește vizita selecționatei din Kosovo după ce a învins Lituania, scor 1-0, în prima etapă a grupei din Liga C a Nations League. De cealaltă parte, în primul duel, Kosovo a fost învinsă de România cu scorul de 0-3, într-o partidă care s-a văzut în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. LIVE SCORE | Cipru – Kosovo 0-2 Min. 21: Cipru – Kosovo 0-2! Muriqi a reușit „dubla". Min. 9: Cipru – Kosovo 0-1! Muriqi a dat lovitura! Min. 1: A început meciul!

Înainte de startul acestei partide, Cipru se află pe locul al 2-lea în Grupa 2 din Liga C, cu 3 puncte. Pe prima poziție se află tricolorii lui Mircea Lucescu, tot cu 3 puncte, însă cu un golaveraj de +3.

De cealaltă parte, Kosovo este pe ultimul loc după înfrângerea categorică cu România.

Cele două formații s-au întâlnit pentru ultima dată în anul 2022, atunci când au făcut parte tot din Grupa 2 a Licii C, alături de Grecia și Irlanda de Nord.

La momentul respectiv, ambele dueluri directe au fost câștigate de Kosovo, cu scorurile de 2-0 și de 5-1. Ce partide se mai joacă în Nations League, în seara de luni: Liga A: Franța – Belgia (21:45)

Israel – Italia (21:45) Liga B: Muntenegru – Țara Galilor (21:45)

Norvegia – Austria (21:45)

Slovenia – Kazahstan (21:45) Turcia – Islanda (21:45) Lica C România – Lituania (21:45) Lituanienii au pierdut cu Cipru, dar nu se tem de România Lituanienii au pierdut cu Cipru, dar nu se tem de România. Fundașul Kipras Kazukolovas nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre duelul cu tricolorii lui Mircea Lucescu.

România se va duela cu Lituania luni, de la ora 21:45, pe stadionul „Steaua”. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Chiar dacă au pierdut duelul cu Cipru, cu scorul de 0-1, lituanienii au transmis faptul că vor veni la București pentru a câștiga partida cu România.

Fundașul Kazukolovas a spus că jucătorii naționalei pe care o reprezintă vor trece rapid peste înfrângerea din prima etapă de Nations League și că vor trata partida cu România în mod profesionist.

„Noi suntem profesioniști. Nu vom fi triști acum sau nu ne vom pleca capul timp de două zile. Aceasta-i pâinea și untul nostru. Pierzi un meci, îl câștigi pe următorul. Începând de sâmbătă, vom analiza echipa reprezentativă a României și vom merge acolo să câștigăm!

Prestația rămâne pozitivă, indiferent de rezultat. Am încercat și am arătat un fotbal aspectuos. Echipa și-a dat toată energia pe teren, iar jucătorii au luptat una pentru celălalt.

Am fost aproape de gol, am lovit cu mingea un coechipier în prima parte. Prestația rămâne pozitivă, indiferent de rezultat. Am încercat și am arătat un fotbal aspectuos. Echipa și-a dat toată energia pe teren, iar jucătorii au luptat una pentru celălalt. Nici n-am avut noroc, dar așteptăm meciul următor", a spus Kipras Kazukolovas, înainte de meciul cu România.

