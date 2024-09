Lituanienii au pierdut cu Cipru, dar nu se tem de România. Mesaj de luptă înainte de meci: "Vom merge să câștigăm!" - Antena Sport

Lituanienii au pierdut cu Cipru, dar nu se tem de România Profimedia Lituanienii au pierdut cu Cipru, dar nu se tem de România. Fundașul Kipras Kazukolovas nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre duelul cu tricolorii lui Mircea Lucescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România se va duela cu Lituania luni, de la ora 21:45, pe stadionul „Steaua”. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Lituanienii au pierdut cu Cipru, dar nu se tem de România Chiar dacă au pierdut duelul cu Cipru, cu scorul de 0-1, lituanienii au transmis faptul că vor veni la București pentru a câștiga partida cu România. Fundașul Kazukolovas a spus că jucătorii naționalei pe care o reprezintă vor trece rapid peste înfrângerea din prima etapă de Nations League și că vor trata partida cu România în mod profesionist. „Noi suntem profesioniști. Nu vom fi triști acum sau nu ne vom pleca capul timp de două zile. Aceasta-i pâinea și untul nostru. Pierzi un meci, îl câștigi pe următorul. Începând de sâmbătă, vom analiza echipa reprezentativă a României și vom merge acolo să câștigăm! Reclamă

Prestația rămâne pozitivă, indiferent de rezultat. Am încercat și am arătat un fotbal aspectuos. Echipa și-a dat toată energia pe teren, iar jucătorii au luptat una pentru celălalt.

Am fost aproape de gol, am lovit cu mingea un coechipier în prima parte. Prestația rămâne pozitivă, indiferent de rezultat. Am încercat și am arătat un fotbal aspectuos. Echipa și-a dat toată energia pe teren, iar jucătorii au luptat una pentru celălalt. Nici n-am avut noroc, dar așteptăm meciul următor”, a spus Kipras Kazukolovas, înainte de meciul cu România.

Ce șanse are România să câștige grupa din Nations League

Iată ce șanse are România să câștige grupa din Nations League. Tricolorii lui Mircea Lucescu au făcut un pas important spre obținerea primului loc, care garantează și un loc la barajul pentru World Cup 2026, competiție care va fi transmisă în exclusivitate de Antena.

Potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, România are acum o șansă de 88%, pentru a câștiga grupa din Liga Națiunilor. Cipru este selecționata cu a doua șansă la primul loc, după victoria cu Lituania, scor 1-0. Totuși, adversarii tricolorilor au o probabilitate de doar 7%, pentru a ocupa prima poziție a grupei 2 din Liga C. Calculele s-au schimbat considerabil după victoria României cu Kosovo. Înainte de partida de la Priștina, tot tricolorii erau favoriți la câștigarea grupei, însă cu o șansă de 68%.

