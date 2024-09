Kevin De Bruyne a făcut praf pe toată lumea după Franţa - Belgia 2-0: "Nu pot tolera modul în care am jucat în seara asta" - Antena Sport

Kevin De Bruyne a făcut praf pe toată lumea după Franţa - Belgia 2-0 Kevin De Bruyne, în timpul meciului Franţa - Belgia 2-0 - Profimedia Images Kevin De Bruyne a făcut praf pe toată lumea după Franţa – Belgia 2-0. Oaspeţii au fost dominaţi la toate capitolele în duelul din etapa a doua din Nations League. Jucătorul lui City a fost singurul care şi-a creat ocazii importante la poarta cocoşilor galici. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Da, Franţa este mai puternică decât noi”, a declarat el pentru presa belgiană. „Chiar şi în a doua repriză, când am fost conduşi, nu a existat tranziţie. Dar nu a fost doar tranziţia care nu a fost bună, ci şi modul în care am jucat. Unii jucători nu şi-au făcut treaba. Punct şi de la capăt”. Kevin De Bruyne a făcut praf pe toată lumea după Franţa – Belgia 2-0 Întrebat ce trebuie să îmbunătăţească echipa sa, fostul jucător de la Wolfsburg şi Werder Bremen a fost din nou tăios. „Chiar nu pot să spun asta în faţa microfonului vostru”, a reacţionat el pe canalul VTM. „Am spus cu voce tare ce credeam despre Genk când aveam 18 ani, dar nu mai fac asta la 33 de ani. Mi-am spus părerea în vestiar la pauză. Când nu eşti suficient de bun pentru top, trebuie să dai totul şi eu nici măcar nu am văzut asta. Pot accepta că nu suntem la fel de buni ca în 2018 – am fost primul care a spus asta – dar nu pot tolera modul în care am jucat în seara asta”. Domenico Tedesco: „Este o problemă la care lucrăm de mult timp” Selecţionerul Belgiei, Domenico Tedesco, înţelege furia căpitanului său. „Fără îndoială că simte dezamăgire, multă dezamăgire”, a reacţionat antrenorul italo-german. Reclamă

Reclamă

„Este un băiat care are întotdeauna o mulţime de emoţii. Este normal să aibă sentimente negative în acest tip de situaţie. Am avut multe lucruri sub control şi trebuia să marcăm. Am avut trei ocazii bune. Este o problemă la care lucrăm de mult timp.

Dacă vrei să recuperezi ceva, trebuie să marchezi un gol atunci când domini începutul de meci în acest fel. Sunt îngrijorat că şi-ar putea anunţa retragerea internaţională? Nu. Nu vorbim despre aşa ceva. Are o mulţime de emoţii, asta e omenesc”, a precizat Tedesco.

Reclamă

Reclamă