Miza uriaşă a meciului România - Lituania! Drumul spre Mondialul din 2026 poate deveni mai uşor - Antena Sport

Din ce arătăm și ce am arătat în ultimele luni, cred că am făcut un pas înainte și trebuie să continuăm pe acest drum. Am vorbit cu domnul Edi după ce s-a anunțat că nu va mai fi, ne-a transmis să rămânem la fel, multă baftă și cu siguranță vom ajunge departe.

(n.r. despre Mircea Lucescu) Era fericit că a început și dânsul cu dreptul, după atâția ani. Ne-a spus să fim în continuare la fel, am arătat pe teren ce am pregătit și ceea ce ne doream de la acel meci. Va fi o altă atmosferă, din ce am înțeles stadionul va fi sold out. Și noi căutăm bilete și se găsesc greu, chiar și pentru noi”, a spus Răzvan Marin, pentru Antena Sport.