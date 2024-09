Selecționerul Ungariei și-a turnat cenușă în cap după 0-5 cu Germania. Și-a asumat vina pentru rezultat: "Să ne fie rușine!" - Antena Sport

Selecționerul Ungariei și-a turnat cenușă în cap după 0-5 cu Germania. Marco Rossi nu s-a ferit de cuvinte, după umilința din Nations League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ungaria s-a făcut de râs în prima partidă din Liga A a Nations League. Selecționata din țara vecină a fost învinsă, fără drept de apel, de Germania, cu scorul de 0-5.

Selecționerul Ungariei și-a turnat cenușă în cap după 0-5 cu Germania

Marco Rossi, selecționerul echipei naționale din Ungaria, și-a asumat vina pentru rezultatul cu Germania. Totuși, după meci, italianul a transmis că jucătorilor ar trebui să le fie rușine de această prestație, dar și staff-ului, care a pregătit partida.

„În prima repriză am fost competitivi, nu am jucat rău, chiar dacă am comis câteva greșeli. E clar că am vrut să punem presiune pe adversari, însă am lăsat spații, iar Germania a jucat bine. Despre a doua repriză nu mai e cazul să spunem nimic. Când cineva încasează patru goluri într-o perioadă atât de scurtă… trebuie să uităm această repriză.

Este un rezultat rușinos, ar trebui să ne fie rușine de noi. Principalul vinovat în astfel de cazuri este mereu antrenorul, deci eu.