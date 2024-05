Estoril - Sporting a fost live, în AntenaPLAY! Campioana a câştigat duelul serii din Liga Portugal - Antena Sport

Min. 81: Estoril – Sporting 0-1! Campioana a deschis scorul prin Paulinho!

Min. 1: A început duelul dintre Estoril şi Sporting!

Final! Portimonense – Rio Ave 2-2 şi Vizela – Estrela 4-0!

Min. 90+7: Portimonense – Rio Ave 2-2! Varela a reuşit să egaleze în extremis pentru Portimonense.

Min. 83: Portimonense – Rio Ave 1-2! Pantalon şi-a dus echipa în avantaj.

Min. 83: Vizela – Estrela 4-0! Oliveira a marcat şi el, din pasa lui Matheus Pereira. Min. 69: Vizela – Estrela 3-0! Matheus Pereira a marcat şi el pentru gazde. Min. 64: Portimonense – Rio Ave 1-1! Gazdele au reuşit să egaleze, după ce Carlinhos a marcat. Min. 54: Vizela – Estrela 2-0! Gazdele şi-au mărit avansul, după ce Soro a marcat. Min. 23: Portimonense – Rio Ave 0-1! Amine a punctat pentru oaspeţi. Min. 9: Vizela – Estrela 1-0! Samu a deschis scorul pentru gazde. Update 17:30: Au început partidele Vizela – Estrela şi Portimonense – Rio Ave! Reclamă

Echipele probabile pentru duelul dintre Estoril și Sporting:

Estoril: Carne; Basso, Alvaro, Vital; Pina, Zanocelo, Michel, Gomes; Andrade, Cassiano, Marques

Sporting: Pinto; Quaresma, Coates, Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Santos; Trincao, Gyokeres, Pote

Estoril primește vizita celor de la Sporting după ce, în etapa precedentă din Liga Portugal, a fost învinsă de Farense, cu scorul de 2-3. De cealaltă parte, Sporting și-a câștigat meciul cu Portimonense, cu scorul de 3-0, în etapa cu numărul 32.

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna ianuarie a acustui an. La momentul respectiv, formația de pe „Jose Alvalade” s-a impus cu scorul de 5-1.

Tot sâmbătă, în Liga Portugal, vor mai avea loc următoarele dueluri:

Portimonense – Rio Ave (17:30)

Vizela – Estrela (17:30)

Guimaraes – Braga (22:30)

