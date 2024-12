Mesajul lui Angel Di Maria, după Sporting - Benfica 1-0. Luptă nebună în 3 pentru titlul din Liga Portugal - Antena Sport

Benfica a început etapa a 16-a din Liga Portugal pe prima poziţie şi a terminat-o pe 3, după eşecul 0-1 cu Sporting. Angel Di Maria a avut un mesaj după derby-ul de pe Estadio Jose Alvalade.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul argentinian a vorbit despre duelul contra campioanei Sporting, dar şi despre principalul obiectiv al echipei sale, câştigarea celui de-al 39-lea titlu din istoria clubului.

Angel Di Maria, după Sporting – Benfica 1-0: „Împreună pentru titlul 39”

„Nu este rezultatul pe care îl meritam. Am jucat slab 45 de minute şi am plătit pentru asta. În repriza a doua am arătat ca Benfica pe care ne-o dorim. Nu e vorba despre cum a început totul, ci despre cum se va termina.

Împreună vom lupta pentru titlul 39, în 2025. Un an nou fericit tuturor fanilor Benficăi şi vă mulţumim că sunteţi alături de noi tot timpul şi că ne faceţi să ne simţit ca acasă pe orice stadion jucăm”, a fost mesajul campionului mondial, pe reţele de socializare.