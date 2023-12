Kylian Mbappe, recital împotriva lui Ladislau Boloni! Ethan Mbappe a debutat chiar de ziua fratelui său la PSG - Antena Sport

Reclamă

Metz a încercat să revină în partidă cu golul lui Udol din minutul 72, dar Kylian Mbappe a ieşit din nou la rampă în minutul 83, atunci când a realizat dubla.

Seara s-a încheiat în mod perfect pentru familia Mbappe, deoarece Ethan, fratele mai mic al superstarului francez, a debutat într-un meci oficial al parizienilor la doar 16 ani, fiind introdus de Luis Enrique în prelungirile partidei.

La finalul partidei, Luis Enrique a declarat că este o coincidenţă faptul că Ethan a debutat de ziua fratelui său şi a anunţat că tânărul care va împlini 17 ani pe 29 decembrie va putea ajuta formaţia pariziană de multe ori în viitor:

„Iubesc de ceva timp modul în care se antrenează. Joacă la U19, dar este un jucător foarte interesant, cu multă personalitate. Poate juca pe mai multe poziţii. Putea să îşi facă debutul mult mai devreme, este o coincidenţă că a debutat de ziua fratelui său. Sunt fericit pentru că sunt sigur că poate juca multe meciuri pentru noi. Are un nume de familie cu prestigiu, care are greutate, dar el are multă valoare. E pregătit”, a declarat Luis Enrique, citat de canal-supporters.com.

PSG, lider în Ligue 1 la final de 2023! Parizienii pot începe 2024 cu un trofeu

PSG încheie anul pe primul loc în Ligue 1, cu 40 de puncte. După 17 etape disputate în acest sezon, echipa condusă de Luis Enrique are un avantaj de 5 puncte faţă de Nice, formaţia de pe locul secund.

De partea cealaltă, Metz, echipa condusă de Ladislau Boloni se află pe locul 14, cu 16 puncte, fiind la doar 2 puncte de primul loc retrogradabil. Pentru echipa antrenorului român, înfrângerea de pe Parc des Princes a fost a patra înfrângere la rând. PSG poate începe anul 2024 cu un trofeu. Pe 3 ianuarie, echipa condusă de Luis Enrique va disputa pe Parc des Princes Supercupa Franţei împotriva celor de la Toulouse, câştigătoarea Cupei Franţei. După acest meci va urma deplasarea din cupă cu Revel, urmând ca în Ligue 1 să joace abia pe 14 ianuarie, pe terenul celor de la Lens. Pentru Metz urmează două meciuri pe teren propriu la început de 2024. Primul meci va fi în Cupa Franţei, cu Clermont, după care Toulouse va veni la Metz în Ligue 1.