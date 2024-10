Mesajul lui Dennis Politic înainte de Dinamo-FCSB. Care este obiectivul „câinilor” pentru derby-ul din Cupa României - Antena Sport

Dennis Politic a analizat derby-ul Dinamo-FCSB din Liga 1 şi a setet obiectivul pentru duelul din prima etapă a Cupei României. Căpitanul „câinilor” le-a transmis un mesaj colegilor şi suporterilor înainte de întâlnirea cu marea sa rivală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo și FCSB se vor confrunta în prima etapă din Cupa României miercuri, 30 octombrie, de la ora 21:00. „Eternul derby” va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mesajul lui Dennis Politic înainte de Dinamo-FCSB. Care este obiectivul „câinilor” pentru derby-ul din Cupa României

Înaintea derby-ului cu marea rivală FCSB, căpitanul dinamoviştilor Dennis Politic a vorbit despre începutul său ca fotbalist. Mai mult, acesta a povestit cum a ajuns la Dinamo, dar şi despre ce relație a avut cu fostul despre antrenor Ovidiu Burcă și cu actualul Zeljko Kopic.

De asemenea, acesta a dezvăluit ce înseamnă pentru el să poarte banderola de căpitan şi le-a transmis un mesaj colegilor şi suporterilor. Mijlocașul a dezvăluit și care este obiectivul echipei în duelul din Cupa României cu roş-albaştri.

”Fotbalul l-am început la Codlea, apoi la Brașov și la 12 ani am plecat în Anglia, la Bolton. Am jucat șapte ani. Acolo am crescut ca fotbalist, m-am dezvoltat fizic. Mă bucur că am revenit în fotbalul românesc. Diferența dintre Anglia și România este intensitatea și fizicalitatea cu care se joacă. La Dinamo am ajuns sezonul trecut, prin domnul Glăvan. Mi-a plăcut că au fost interesați de mine.