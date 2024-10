Zeljko Kopic şi Dennis Politic nu au căzut de acord după Farul Constanţa - Dinamo 1-1! Ce au spus despre remiza de la Ovidiu - Antena Sport

Zeljko Kopic şi Dennis Politic nu au căzut de acord după Farul Constanţa – Dinamo 1-1. În ultimul meci dinaintea pauzei internaţionale, echipa lui Gheorghe Hagi a primit vizita „câinilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a deschis scorul în mintul 17, prin Cătălin Cîrjan, care a marcat cu un şut plasat. Formaţia din Ştefan cel Mare nu a reuşit să obţină cele trei puncte în cele din urmă. Farul a egalat în minutul 71 prin Gregoryan, care a marcat după o eroare în apărarea dinamoviştilor.

Zeljko Kopic şi Dennis Politic nu au căzut de acord după Farul Constanţa – Dinamo 1-1! Ce au spus despre remiza de la Ovidiu

La finalul partidei, Dennis Politic a declarat că Dinamo ar fi fost mai îndreptăţită să obţină toate cele trei puncte, chiar dacă şi cei de la Farul Constanţa au avut ocazii importante:

„Au avut şi ei ocazii, dar şi noi le-am avut pe ale noastre. Eu cred că am pierdut două puncte în seara asta. Am avut un rol diferit, nu am mai jucat în stânga. Am încercat să joc cât mai mult la picior. Cred că m-am descurcat destul de bine. Sunt puţin supărat că nu am reuşit să câştigăm acest meci.

Cred că vine bine această pauză, avem timp să pregătim derby-ul. Fiecare jucător îl aşteaptă”, a declarat Dennis Politic, la digisport.ro.