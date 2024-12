„Nu a dezamăgit” Olimpiu Moruţan, gol din lovitură liberă la revenirea după accidentare: „O execuție splendidă” - Antena Sport

„Mă bucur că am revenit la Pisa, după ce am fost la Isokinetic, la Bologna, unde am făcut o recuperare foarte bună. Acum am început antrenamentele cu echipa, de la zi la zi doresc să progresez și să îmi recapăt condiţia fizică.

Eu îmi doresc cât mai repede, dar așteptăm să fie totul ok, să fiu bine fizic și sper să joc la sfârșitul lunii. (N.r. Care erau estimările iniţiale) 9-10 luni. Deci m-am recuperat mai rapid.

(N.r. Ce a simţit în primele ore după accidentare) Am fost relaxat. Pe moment nu mi-am dat seama că este o accidentare foarte gravă. Doar după ce am ieșit de la RMN și mi-au spus că e ruptură şi trebuie să stau 8, 9, 10 luni. Asta a fost situația. Mă gândeam dacă să plâng, să nu plâng. Am zis, pentru ce să mai plâng? Trebuie să trec peste această accidentare. Deja îmi făceam planul că o să muncesc foarte mult și o să revin la fel cum am fost și până acum.

Când mergeam la recuperare, mergeam cu zâmbetul pe buze. Nu știu de unde am avut atâta putere, dar cred că Dumnezeu mi-a dat această putere. Am fost mai fericit în lunile astea. Nu știu de ce”, a declarat Olimpiu Moruţan, conform gsp.ro.