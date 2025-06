Vedeta de la FCSB care va tremura pentru un loc de titular! Gigi Becali: "Va avea mari probleme" - Antena Sport

Problemele legate de accidentări l-au făcut pe Octavian Popescu (22 de ani) să nu prindă decât 25 de meciuri în tot sezonul precedent, în tricoul FCSB. E posibil ca lucrurile să nu se îmbunătăţească pentru atacantul cotat acum la 1.4 milioane de euro.

De data asta ar putea fi vorba de o decizie tactică, în cazul în care Popescu nu va avea randamentul cerut de Gigi Becali. Mai ales în contextul în care jucătorul prezent cu România U21 la EURO 2025 nu mai este eligibil pentru Regula U21.

Octavian Popescu îşi poate pierde locul de titular la FCSB

”(n.r. la meciul României U21 v-ați uitat, la Octavian Popescu?) Nu m-am uitat, nu am văzut. Eu mă uit la echipa mare. La celelalte îl întreb pe Meme. A zis că s-a descurcat binișor. Va avea mari probleme George sezonul ăsta.

Are mare concurență. Are concurenţă mare acolo, nu mai are treabă cu Under. Avem doi, va juca Cercel şi Toma. Pe Toma îl vom face fundaş dreapta, să avem dublură la Cercel”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

4 goluri şi 1 assist şi-a trecut în cont Tavi Popescu în cele 25 de meciuri adunate în toate competiţiile stagiunii precedente

Tavi Popescu nu pleacă de la FCSB

Pe de altă parte, Becali e conştient că are nevoie de un lot valoros pentru a avea şanse să lupte pe cele trei planuri şi în sezonul viitor. Astfel că Popescu nu va pleca de la FCSB, dacă nu va veni o ofertă de nerefuzat pe adresa lui.