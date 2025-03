"E normal că Mircea Lucescu ne-a certat" Ianis Hagi a reacţionat după ce România a primit gol cu San Marino: "Nu poţi la nivelul acesta" - Antena Sport

Când ai oportunitatea să joci şi pentru golaveraj, încerci să o faci. Asta ne-a şi zis nea Mircea înainte de meci, să dăm cât mai multe goluri. Din păcate am primit şi acel gol, unde nu am fost atenţi. Au fost 5-10 minute în care echipa s-a „rupt” un pic.

Într-un final am reglat-o, am reuşit să mai marcăm, e ok. Clar, era mai bine să nu primim gol, dar bine că am mai marcat.

(n.r: Golurile astea vin ca o revanşă pentru fani după ce s-a întâmplat în meciul trecut) Revanşă… E un cuvânt prea puternic. Am spus-o la conferinţa de presă înainte de meci că e important să câştigăm. Să acumulăm puncte acum şi să marcăm goluri. Am făcut-o, acum ne aşteaptă o dublă foarte importantă în vară.

(n.r: Ai marcat şi tu. Răzvan ţi-a dat mingea) Da, într-adevăr, cred că nu se mai pune problema de grup la noi. Încercăm să ne ajutăm unul pe celălalt prin gesturi de genul sau unele care nu se văd aşa clar la televizor, când cineva greşeşte, îi ia locul. Unul e obosit şi se duce în locul lui. Mister a vorbit despre omogenitate. Nu cred că se mai pune problema. Suntem fericiţi că şi Răzvan şi eu am marcat, apoi şi ceilalţi au pus mingea în poartă.