San Marino - România, 21:45, LIVE TEXT. "Tricolorii", în căutarea primei victorii în preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Ca să faci un pas înainte trebuie să începi să-ţi domini adversarii. Nu putem să rămânem la acelaşi nivel. Important este ca lucrurile să se schimbe. Campionatul nostru nu se ridică deocamdată la pretenţiile europene şi mondiale. Ca să fii la echipa naţională este altă stare de spirit. Sunt foarte timizi jucătorii când vin la naţională. Au nevoie de timp să se adapteze.

Acum ne interesează să obţinem calificarea, să găsim soluţii. Dar trebuie pregătit în perspectivă. Băieţii ăştia au reuşit cu un spirit extraordinar”, a declarat Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Mircea Lucescu i-a răspuns lui Ciprian Marica: „E cel mai uşor să îţi dai cu părerea”

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, i-a răspuns lui Ciprian Marica într-o declaraţie exclusivă pentru AntenaSport.

Marica transmitea că speră ca selecţionerul Mircea Lucescu să fie inspirat în alegerea primului 11, în condiţiile în care unii dintre jucătorii introduşi în teren la meciul pierdut cu Bosnia nu au dat randamentul aşteptat de la ei.

„(n.r. Ciprian Marica a spus că speră să fiți mai inspirat la acest meci) Nu e vorba de inspirație, e vorba despre joc. E cel mai ușor lucru să îți dai cu părerea, dar trebuie să fii în grup pentru a-ți da seama care e idealitatea. Am văzut și eu, nu am jucat bine, am primit din afară mai multe comentarii pozitive, am văzut o echipă a noastră care domină adversarul. Frica asta trebuie să dispară, noi avem un grup fantastic, care au avut succes în această perioadă cu o stare emoțională comună.

Acum trebuie să trecem la altceva, la ceea ce am fost obișnuiți. Trebuie să ne dominăm adversarii, nu cu o minge lungă”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.