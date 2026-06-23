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Jeremy Doku și-a anunțat revenirea la naționala Belgiei, după scandalul de la Mondial: „Mă întorc la fotbal!”

Alex Ioniță Publicat: 23 iunie 2026, 23:08

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Jeremy Doku și-a anunțat revenirea la naționala Belgiei, după scandalul de la Mondial: Mă întorc la fotbal!”

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Jeremy Doku şi-a anunţat marţi revenirea la echipa naţională a Belgiei după ce soţia sa, Shireen, a dat naştere primului lor copil, un băieţel pe nume Praise.

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Jeremy Doku, extrema echipei engleze Manchester City, este pregătit pentru revenirea la echipa naţională pentru meciul cu Noua Zeelandă, după ce a revenit în cantonamentul Belgiei, pe care îl părăsise pentru a fi prezent la naşterea primului său copil.

Jeremy Doku se întoarce la echipa națională a Belgiei

„Vă mulţumesc tuturor pentru dragostea, rugăciunile şi mesajele frumoase din ultimele zile. Primirea fiului meu în această lume este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu mi le-a oferit vreodată”, a scris Doku pe Instagram. “Acum e timpul să mă întorc la fotbal şi să-mi reprezint ţara pe cea mai mare scenă a fotbalului”, a mai scris fotbalistul, notează news.ro.

Cu doar două puncte acumulate în tot atâtea meciuri, Belgia este nevoită să învingă Noua Zeelandă pentru a putea termina în primele două locuri ale Grupei G.

Jucătorul a fost în centrul unei controverse nedorite după ce a spus că își dorește să plece din cantonamentul naționalei pentru a fi alătur de soția lui, care urma să nască primul copil al cuplului. Decizia lui a primit câteva critici, inclusiv din partea unui jurnalist care ulterior a fost pus pe liber de către L’Equipe.

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