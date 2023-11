Denis Alibec, prima reacţie după ce a dat gol cu Elveţia: "Suntem o familie, ne bucurăm pentru România" - Antena Sport

Denis Alibec a marcat singurul gol al partidei cu Elveţia

România a terminat pe primul loc grupa de calificare la EURO Denis Alibec, prima reacţie după ce a marcat singurul gol al partidei cu Elveţia, iar România a terminat pe primul loc grupa de calificare la EURO. România a avut un final de campanie fantastic, cu două victorii în ultimele două partide. România – Elveţia a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a învins Elveţia cu 1-0 şi a terminat grupa cu 22 de puncte, la 5 puncte în faţa elveţienilor. Mai mult, România şi-a asigurat locul în urna a doua la tragerea la sorţi a grupelor de la EURO 2024.

Denis Alibec, prima reacţie după ce a dat gol cu Elveţia

„De la început am simţit că putem merge la EURO. Am zis că este şansa unei generaţii. Suntem o familie, ne bucurăm unul pentru celălalt, ne bucurăm pentru România. Speră să fiu la EURO şi să dau goluri. Putem să jucăm cu oricine, nu am preferinţe. Dedic golul familiei, au fost alături de mine în toată cariera mea. Să sperăm că o să colorăm Germnaia în galben şi să le dăm motive„, a spus Denis Alibec în exclusivitate la Antena 1.