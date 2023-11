România - Elveţia LIVE VIDEO, ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Bătălia decisivă pentru primul loc în grupă! - Antena Sport

Reclamă

Update 23:30: Florinel Coman a făcut o promisiune uriaşă înainte bătăliei finale pentru primul loc în grupă! „Mbappe” anunţă că România va juca la victorie în partida cu Elveţia, pentru a-i bucura pe cei 50 de mii de români care vor fi pe Arena Naţională. „Vom juca pentru ei, va fi o atmosferă incendiară, aşa că este clar că plecăm doar să luăm 3 puncte”, a spus Florinel Coman în exclusivitate la AntenaSport.

Update 23:00: „Tricolorii” au fost vizitaţi în cantonament de premierul Marcel Ciolacu. Detalii AICI.

Update 22:00: Mircea Lucescu a spus că naţionala României era „obligată” să se califice, având în vedere grupa din care a făcut parte.

Update 21:00: Plecare de ultimă oră din cantonamentul României. Anunţul FRF: „A fost nevoit să se întoarcă, la solicitarea clubului!” Detalii AICI.

Update 20:30: Cosmin Contra a lăudat naţionala României după calificarea la EURO şi a dezvăluit ce dialog a avut cu Nicolae Stanciu. „Merita o calificare după atâta suferință„, a spus Contra.

Update 20:00: Murat Yakin nu a uitat finalul de coşmar din meciul tur, înainte de România – Elveţia: „Am primit două goluri enervante". Detalii AICI. Update 19:30: FRF, anunţ direct despre viitorul lui Edi Iordănescu. „Asta o știe numai el, dacă vrea să rămână. Noi vrem. Probabil cu mult înainte de EURO o să luăm o hotărâre", a spus Mihai Stoichiţă. Update 19:00: Totul despre biletele la meciurile României la EURO 2024! Care sunt preţurile şi când le va pune FRF la vânzare Update 18:00: Murat Yakin a venit la Bucure;ti cu toate vedetele. Detalii AICI. Update 17:15: Florinel Coman se gândeşte doar la victorie în partida cu Elveţia. Detalii AICI. Update 17:00: Edi Iordănescu a dezvăluit principala sa calitate, înaintea meciului România – Elveţia. „Am muncit sincer, am muncit devotat, am muncit 100%. Nu ştiu câte calităţi am, dar una este capacitatea mare de a munci", a spus Edi Iordănescu în exclusivitate pentru AntenaSport. România – Elveţia se va juca în faţa a 50.000 de români, care vor împinge naţionala lui Edi Iordănescu de la spate în încercarea de a termina grupa pe primul loc şi fără înfrângere. De altfel, atât Edi Iordănescu cât şi jucătorii sunt decişi să termine această campanie de calificare pe primul loc.

„Am îndeplinit obiectivul, dar acum avem altă țintă. Am șansă să terminăm pe locul 1 și e datoria noastră să rămânem neînvinși. Nu va fi deloc ușor, dar trebuie să dăm totul pentru asta. Dacă vom termina pe locul 1 vom avea mai multe avantaje. Cu Elveția va fi confruntare pe viață și pe moarte. Și să nu fim foarte triști dacă nu vom reuși”, a spus Edi Iordănescu.

România – Elveţia LIVE VIDEO. Florinel Coman se gândeşte doar la victorie

Ca şi selecţionerul României, Florinel Coman nu ia în calcul decât victoria în partida cu Elveţia. Cei 50 de mii de fani care vor fi în tribună reprezintă o motivaţie în plus.

„Înseamnă enorm, este un vis devenit realitate. De mic mă gândeam să ajung la un turneu final cu naţionala. Mă bucur că sunt aici, mă bucur că am pus umărul la această calificare şi sper ca la Campionatul European să facem o performanţă bună.

Ne gândim la victorie, este normal, mai ales că vin românii să ne susţină. Vom juca pentru ei, va fi o atmosferă incendiară, aşa că este clar că plecăm doar să luăm 3 puncte. Ar însemna foarte mult, vă daţi seama. De la început, nu toată lumea a avut încredere în noi, dar noi am rămas pe poziţii. Am crezut în noi, am crezut în visul nostru. Am crezut în acest grup că poate să învingă şi iată că s-a întâmplat„, a spus Florinel Coman în exclusivitate pentru AntenaSport.

Edi Iordănescu a dezvăluit principala sa calitate, înaintea meciului România – Elveţia

Edi Iordănescu nu a vrut să le răspundă contestatarilor, după ce a reuşit să ducă naţionala României la turneul final organizat de Germania vara viitoare. Selecţionerul a declarat că nu are poliţe de plătit şi a dezvăluit că una dintre calităţile sale este capacitatea mare de a munci

„Nu există orgolii la mijloc când e vorba de naţională, nu am poliţe de plătit. Am muncit sincer, am muncit devotat, am muncit 100%. Nu ştiu câte calităţi am, dar una este capacitatea mare de a munci. În rest sunt într-o continuă competiţie cu mine, muncesc să fiu mai bun”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Modificări în urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor de la EURO 2024 Au apărut modificări în urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor de la EURO 2024, ce va avea loc pe 2 decembrie, la Hamburg. România are nevoie de un rezultat pozitiv în meciul cu Elveţia, ce se va desfăşura marţi, de la 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Modificarea cea mai importantă este venirea Belgiei în prima urnă în locul Austriei, ceea ce reprezintă o veste proastă pentru România, care nu va mai avea parte de varianta unei grupe accesibile la EURO 2024. În acest moment, România e în urna 2 şi va rămâne acolo în cazul în care nu va pierde meciul de pe Arena Naţională cu Elveţia. În cazul unui eşec, vom ajunge în urna 4 şi vom putea avea parte de o grupă teribilă. În acest moment, când România e în urna 2, am putea avea parte de o „grupă a morţii”, alături de Franţa, Olanda şi Elveţia.