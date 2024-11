"A fost acum sau niciodată!" Ruben Amorim a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Manchester United! Ce oferte a refuzat - Antena Sport

Ruben Amorim a dat cărţile pe faţă şi a oferit dezvăluiri de la negocierile cu Manchester United. Noul antrenor al „diavolilor roşii” a declarat că a avut doar trei zile la dispoziţie să ia decizia finală în privinţa viitorului său.

Sporting a înregistrat o victorie categorică, cu 5-1, la ultimul meci jucat pe teren propriu, cu Ruben Amorim pe bancă. Campioana din Liga Portugal a învins-o pe Estrela, într-un meci care a fost live în AntenaPLAY.

Ruben Amorim a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Manchester United

Ruben Amorim a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit că decizia de a o prelua pe Manchester United a fost una de „acum sau niciodată”, deoarece nu a avut prea mult timp la dispoziţie să se hotărască.

Tehnicianul lusitan a transmis că a refuzat mai multe oferte în vară, de la echipe care plăteau de trei ori mai mult faţă de Manchester United. Amorim o va mai antrena pe Sporting până pe 10 noiembrie, iar după pauza datorată partidelor echipelor naţionale, o va prelua pe Manchester United.

„Mi s-a spus că e acum sau niciodată. Am avut trei zile la dispiziţie să mă decid. O decizie care-mi va schimba radical viaţa. Am avut şi alte oportunităţi, preşedintele (n.r. al lui Sporting, Hugo Viana) poate confirma asta. Nu este nici prima, nici a doua oară când am fost dorit.