Ange Postecoglou a răbufnit după Arsenal - Tottenham 2-1, cu Radu Drăguşin integralist: "E inacceptabil" - Antena Sport

Ange Postecoglou a ieşit la atac după Arsenal – Tottenham 2-1, derby-ul din etapa a 21-a din Premier League, în care Radu Drăguşin a fost integralist. Managerul lui Spurs e deranjat de numărul mare de înfrângeri din acest sezon, londonezii înregistrând 11 eşecuri.

În sezonul precedent, Tottenham a avut 12 înfrângeri în 38 de etape, iar cu doi ani în urmă, echipa lui Drăguşin a pierdut 14 dueluri. În următoarea rundă, Spurs o va întâlni în deplasare pe Everton.

Ange Postecoglou, după Arsenal – Tottenham 2-1: „E inacceptabil”

”Nu am fost suficient de buni, mai ales în prima repriză. Am fost prea pasivi. Am lăsat-o pe Arsenal să dicteze jocul. A doua repriză a fost puțin mai bună, nu suficient de bună. Este inacceptabil.

În cele din urmă responsabilitatea este a mea, eu stabilesc modul în care pregătesc jucătorii. Sunt mai interesat de modul în care jucăm. Trebuie să ne întoarcem la muncă și să ne pregătim pentru un meci greu.

Bineînțeles că înfrângerile m-au supărat. Inacceptabil. Sunt prea multe înfrângeri sezonul acesta. Trebuie să se oprească asta. Nu putem renunța acum. În acest moment avem un meci mare împotriva lui Everton în această săptămână. Acesta este obiectivul nostru.”, a spus Ange Postecoglou, conform bbc.com.