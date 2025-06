"Suntem un dezastru" Pep Guardiola, semnal de alarmă de la Cupa Mondială a Cluburilor! - Antena Sport

Nu ştiu, dar este prima dată în viaţa noastră când se întâmplă asta. Aşa că vom vedea”, a declarat Guardiola.

Guardiola a spus că a înţeles comentariile făcute de fostul manager al lui Liverpool, Jurgen Klopp, care a afirmat că evenimentul extins cu 32 de echipe, care va avea loc o dată la patru ani în timpul pre-sezonului, a fost cea mai proastă idee din fotbal.

„Jurgen, am luptat împreună de multe, multe ori… când am mers la întâlnirile UEFA în special, sau când am discutat despre calendarul Premier League, despre cum să adăugăm mai multă calitate, oferindu-le managerilor şi jucătorilor mai multă odihnă”, a spus Guardiola.