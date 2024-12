"Din ce în ce mai rău!" Mesajul lui Pep Guardiola, după Manchester City - Manchester United 1-2! Echipa sa a atins o nouă bornă negativă - Antena Sport

Pep Guardiola a transmis un mesaj după Manchester City – Manchester United 1-2. Antrenorul campioanei din Premier League a vorbit deschis, la interviul de la finalul partidei.

Manchester City a punctat prima în cadrul duelului cu Manchester United. Gvardiol a deschis scorul în minutul 36 al duelului din etapa cu numărul 16 a sezonului de Premier League. Bruno Fernandes a restabilit egalitatea în minutul 88, după o lovitură de la 11 metri. „Nebunia” a fost declanțată de Diallo, în minutul 90. Astfel, jucătorii lui Ruben Amorim au avut nevoie de doar două minute pentru a întoarce soarta meciului cu marea rivală.

Ce a spus Pep Guardiola după Manchester City – Manchester United 1-2

După finalul partidei, Pep Guardiola a spus că trebuie să găsească soluția pentru a scoate-o pe Manchester City din seria rezultatelor negative. Totodată, antrenorul a recunoscut că, momentan, nu știe ce trebuie schimbat la formația sa.

„În acest an se întâmplă de multe ori, din păcate. Nu am arătat bine, la cum am jucat. Înainte jucam fluid, acum ne chinuim din anumite motive. Au avut mai multă posesie în prima repriză, nimic special. Am primit două goluri, e foarte dificil.

Asta este, ce pot să zic? Nu trebuie să dăm vina pe un jucător, e un sezon, un sezon dificil.