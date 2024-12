"E mult mai sus decât era Van Dijk la 22 de ani!" Laude la scenă deschisă pentru Radu Drăguşin! Anunţ despre viitorul fundaşului la Tottenham - Antena Sport

Radu Drăguşin, interviu eveniment pentru cei de la Tottenham

Radu Drăguşin a oferit un interviu eveniment pentru cei de la Tottenham. Fundaşul român le-a spus că se simte de ce în ce mai bine la clubul londonez şi că simte că a evoluat atât ca jucator, cât şi ca om.

„Mă simt bine. Simt că încep să capăt ritm. Am început să am minute și sunt nerăbdător să joc. Cred că a decurs foarte bine primul an aici. Simt că am evoluat ca fotbalist și ca om. Sunt parte din această echipă minunată și pentru o perioadă am avut nevoie de adaptarea la campionat, însă acum mă simt foarte bine.

Cel mai frumos moment de la Tottenham? Când joci constant la o echipă, 3-4 meciuri la rând, momentele se schimbă de la un joc la altul. Cred că decizia în sine de a veni aici a fost unul dintre cele mai bune momente din cariera mea„, a spus Radu Drăguşin pentru site-ul oficial.