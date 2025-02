"Emoţiile m-au învins" Arne Slot, dezvăluiri despre scandalul în care Michael Oliver i-a acordat roşu direct - Antena Sport

Arne Slot, în timpul meciului Everton - Liverpool / Profimediaimages Antrenorul echipei engleze de fotbal Liverpool, Arne Slot, a explicat că a fost copleşit de emoţii când a fost întrebat ce a provocat cartonaşul roşu arătat de arbitru după meciul cu Everton (2-2), disputat miercuri, în Premier League, transmite Reuters. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Arbitrul Michael Oliver i-a dat lui Slot un cartonaş roşu după ce antrenorul i-a strâns mâna la finalul haotic al meciului disputat pe Goodison Park, în urma căruia liderul Liverpool are un avans de şapte puncte faţă de Arsenal. Arne Slot, dezvăluiri despre scandalul în care Michael Oliver i-a acordat cartonaş roşu O altercaţie aprinsă a izbucnit, de asemenea, între cele două echipe în urma golului lui Tarkowski, care a dus la eliminarea lui Abdoulaye Doucoure (Everton) şi a lui Curtis Jones (Liverpool), cu puţin timp înainte de cartonaşul roşu arătat lui Slot. „Prelungirile au fost cinci minute şi au ajuns să fie opt, se întâmplă des. Şi emoţiile m-au învins”, a le-a declarat Slot reporterilor, vineri. „Dacă mă uit înapoi la asta, mi-ar plăcea să o fac altfel„, a adăugat Slot, potrivit agerpres.ro. Antrenorul olandez a refuzat să dezvăluie dacă i-a spus ceva arbitrului care a dus la cartonaşul roşu: „Acesta este (un) proces în desfăşurare acum şi cred că trebuie să respect asta, aşa că nu pot intra în detalii.” Reclamă

Everton, aflată pe locul 15 în Premier League, a oferit o replică neaşteptat de bună lui Liverpool, dar Slot a admis că derby-ul local a fost echilibrat: „O remiză ar fi fost, poate, un rezultat corect. Dar, cu noi în frunte după 97 de minute, am simţit că suntem destul de aproape de a câştiga jocul, aşa că am simţit că am scăpat două puncte.”

Liverpool, care este neînvinsă în campionat din septembrie, se aşteaptă la o luptă dificilă până la linia de sosire în cursa pentru titlu, a spus Slot înaintea meciului cu Wolverhampton Wanderers, echipă ameninţată de retrogradare.

„A doua jumătate a sezonului este întotdeauna mai dificilă decât prima din multe motive. Unele echipe aduc jucători noi, unele echipe joacă de mai mult timp împreună. Unele echipe aduc noi antrenori, cum ar fi Everton… şi cel de la Wolves i-a făcut pe ei mai buni„, a spus Slot.

