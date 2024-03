Florin Răducioiu vrea să se ducă la Londra, după ce Radu Drăguşin a fost "uitat" din nou pe bancă lui Tottenham: "Vedem ce spune" - Antena Sport

Tottenham – Crystal Palace 3-1

Florin Răducioiu, reacţie după ce Radu Drăguşin a fost lăsat pe bancă Florin Răducioiu vrea să se ducă la Londra, după ce Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată şi în meciul Tottenham – Crystal Palace, scor 3-1, din etapa a 27-a din Premier League. Fundaşul român, transferat de londonezi pentru 30 de milioane de euro, a fost „uitat” pe bancă.

După transferul istoric de la Genoa, fundaşul în vârstă de 22 de ani a jucat numai 8 minute pentru Tottenham. Întrebat de ce nu Drăguşin nu l-a convins pe Ange Postecoglou că merită să fie titular, Răducioiu a avut o reacţie surprinzătoare.

Florin Răducioiu vrea să se ducă la Londra, după ce Radu Drăguşin a fost rezervă în Tottenham – Crystal Palace 3-1

„E foarte greu pentru Radu. Eu am fost în Anglia şi din păcate am jucat puţin, pentru că nu a fost un campionat pentru calităţile mele, nu m-am regăsit, pur şi simplu a fost foarte complicat. Am eşuat, am şi declarat asta, am stat şase luni de zile.