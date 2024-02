Cristi Chivu, mesaj după ce Radu Drăguşin n-a prins echipa la Tottenham: "Am stat două luni la Ajax" - Antena Sport

Antrenorul lui Tottenham, explicaţii după ce l-a ţinut rezervă pe Radu Drăguşin

Chiar dacă a fost cel mai scump jucător transferat de Spurs în această iarnă, Radu Drăguşin nu a evoluat niciun minut împotriva „lupilor”. Fanii nu şi-au putut explica de ce internaţionalul român a fost „uitat” pe bancă.

„Trebuie să îşi îmbunătăţească evoluţiile cei din linia defensivă, ţinând cont că se tot primesc goluri, sau acesta este stilul de joc?”, a fost întrebarea de la Postecoglou nu s-a ferit de cuvinte. A lăsat de înţeles că Drăguşin încă nu are experienţa necesară pentru a fi titular la Tottenham.

„Am avut două-trei ocazii bune pe contraatac, cred că la una dintre ele a fost ofsaid. Împotriva ‘lupilor’ asta se întâmplă. Când nu câştigi, totul pare a fi un gunoi. Eu nu aşa privesc fotbalul. Noi încă încercăm să construim ceva, să punem nişte baze. Cred că o mare parte din munca noastră defensivă din acest sezon a fost remarcabilă. Să fim sinceri, având în vedere jucătorii pe care îi avem acolo şi experienţa pe care o au.

Defensiva a fost unul dintre punctele noastre forte şi vom continua să încercăm să ne îmbunătăţim pe toate posturile.

Nu există trucuri, este o muncă grea. Nu sunt un magician, ci un manager de fotbal. Este o muncă grea pe care am făcut-o tot anul. După cum am spus, am ajuns la acest punct, care este unul destul de decent şi bazat pe o muncă grea. Asta vom continua să facem„, a declarat Ange Postecoglou, potrivit football.london.