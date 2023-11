Jurgen Klopp, mesaj savuros după conflictul dintre Pep Guardiola şi Darwin Nunez: "Nu am înţeles un cuvânt, dar îi iubesc!" - Antena Sport

Jurgen Klopp, mesaj savuros după conflictul dintre Pep Guardiola şi Darwin Nunez: „Nu am înţeles un cuvânt, dar îi iubesc!”

Klopp a mai declarat că îl iubeşte atât pe Nunez, cât şi pe Guardiola, şi susţine că astfel de conflicte pot apărea la finalul unor dueluri încinse.

„Îi iubesc pe amândoi aşa că am încercat să-i calmez. Nu am fost deloc implicat, surprinzător. Nu sunt sigur că sunt persoana potrivită pentru a explica, pentru că nu ştiu 100% ce s-a întâmplat, nu am înţeles niciun cuvânt.

A fost emoţie. Pep a vrut să câştige, noi am vrut să câştigăm. Dar nimeni nu a câştigat şi evident, nimeni nu a fost fericit şi astfel de lucruri se pot întâmpla. Nu are legătură cu rivalitatea istorică dintre cluburi, nu cred că Darwin ştie ceva legat de asta”, a declarat Jurgen Klopp, conform dailymail.co.uk.

Despre schimbul de replici cu Darwin Nunez a oferit declaraţii şi Pep Guardiola. Managerul catalan a asigurat că nu s-a întâmplat nimic.

„Nimic nu s-a întâmplat. E mai puternic decât mine. Nimic nu s-a întâmplat. Nu este frustrare, sunt mulţumit”, a declarat şi Pep Guardiola.

