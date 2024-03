Jurgen Klopp, record fabulos după Liverpool - Brighton 2-1! Borna atinsă de antrenorul „cormoranilor” - Antena Sport

Brighton are o calitate incredibilă. Îi respect foarte mult și la asta mă raportez atunci când spun că și noi am fost foarte buni astăzi. Au avut și ei șansele lor, și-au asumat mai multe riscuri decât noi. Dar am meritat să câștigăm meciul”, a spus Jurgen Klopp, citat de BBC.

Jurgen Klopp nu a stat pe gânduri și a spus cine este cel mai bun antrenor din lume. Tehnicianul celor de la Liverpool a dezvăluit numele tehnicianului pe care îl admiră.

Este vorba despre Pep Guardiola, antrenorul rivalei din campionat, Manchester City. „Cormoranii” se vor duela cu „cetățenii” duminică, de la ora 17:45, în Premier League. Partida va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro.

Tehnicianul celor de la Liverpool este de părere că Pep Guardiola a influențat lumea fotbalului. Totodată, Jurgen Klopp a spus că spaniolul merită să fie considerat cel mai bun antrenor din lume, datorită numeroaselor trofee pe care le-a câștigat.

Rivalul lui Pep a vorbit și despre modestia acestuia și a sugerat că spaniolul se comportă de parcă nu a câștigat niciodată vreun trofeu.

„Pep este cel mai bun antrenor din lume. În viața mea, el este cel mai remarcabil antrenor. Modul în care a influențat fotbalul. Multe trofee câștigate, dar se comportă de parcă n-ar fi câștigat niciodată nimic… dorința este extraordinară. Văd excelență”, a spus Jurgen Klopp.