Andrei Rațiu, tot mai aproape de transferul în Premier League: „O lovitură importantă pentru Iraola”

De câteva zile, presa din Anglia a vorbit despre interesul celor de la Liverpool pentru Andrei Rațiu. Fotbalistul român este unul dintre favoriții noului tehnician de pe Anfield, iar venirea acestuia ar fi o lovitură importantă și rezonabilă din punct de vedere financiar pentru „cormorani”.

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Cu o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, Rațiu ar fi înlocuitorul perfect pentru Conor Bradley, accidentat pentru o perioadă mai îndelungată.

Andrei Rațiu, tot mai aproape de Liverpool

Finalist în UEFA Conference League și cu 102 apariții în tricoul celor de la Rayo Vallecano, Rațiu poate prinde transferul carierei, fiind interes pentru acesta din partea celor de la Liverpool.

Noul antrenor al „cormoranilor” ar favoriza un transfer al fotbalistului român, asta pentru că ar fi un înlocuitor ideal, dar și pe stilul său de joc.

„Fundașul dreapta român are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro și este dorit și de Barcelona. Pe hârtie, asta pare o mișcare inteligentă din partea lui Liverpool, deoarece caută variante mai ieftine pentru a acoperi lipsurile din lot.