Home | Fotbal | Premier League | Andrei Rațiu, tot mai aproape de transferul în Premier League: „O lovitură importantă pentru Iraola”

Andrei Rațiu, tot mai aproape de transferul în Premier League: „O lovitură importantă pentru Iraola”

Daniel Işvanca Publicat: 22 iunie 2026, 16:14

Comentarii
Andrei Rațiu, tot mai aproape de transferul în Premier League: O lovitură importantă pentru Iraola”

Andrei Rațiu / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

De câteva zile, presa din Anglia a vorbit despre interesul celor de la Liverpool pentru Andrei Rațiu. Fotbalistul român este unul dintre favoriții noului tehnician de pe Anfield, iar venirea acestuia ar fi o lovitură importantă și rezonabilă din punct de vedere financiar pentru „cormorani”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, Rațiu ar fi înlocuitorul perfect pentru Conor Bradley, accidentat pentru o perioadă mai îndelungată.

Andrei Rațiu, tot mai aproape de Liverpool

Finalist în UEFA Conference League și cu 102 apariții în tricoul celor de la Rayo Vallecano, Rațiu poate prinde transferul carierei, fiind interes pentru acesta din partea celor de la Liverpool.

Noul antrenor al „cormoranilor” ar favoriza un transfer al fotbalistului român, asta pentru că ar fi un înlocuitor ideal, dar și pe stilul său de joc.

„Fundașul dreapta român are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro și este dorit și de Barcelona. Pe hârtie, asta pare o mișcare inteligentă din partea lui Liverpool, deoarece caută variante mai ieftine pentru a acoperi lipsurile din lot.

Reclamă
Reclamă

Însă, în realitate, faptul că sunt în căutarea unor noi fundași dreapta este îngrijorător pentru Bradley, deoarece ar putea însemna că se așteaptă ca absența lui să fie mai lungă decât s-a anunțat inițial.

Aceasta ar fi o lovitură importantă pentru Iraola, mai ales că Frimpong a demonstrat că nu este cu adevărat un fundaș dreapta”, au scris cei de la Anfield Watch.

Imagini cu bucata din tunel prăbuşită la metrou, la Magistrala 4. Circulaţia a fost oprităImagini cu bucata din tunel prăbuşită la metrou, la Magistrala 4. Circulaţia a fost oprită
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Barem limba română Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvă subiectele de la examen
Observator
Barem limba română Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvă subiectele de la examen
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu la Mamaia. A urmat un dialog incredibil: ”Tu ești sănătos la cap?” / ”Ce vrei să fac?”
Fanatik.ro
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu la Mamaia. A urmat un dialog incredibil: ”Tu ești sănătos la cap?” / ”Ce vrei să fac?”
17:12

E gata: FCSB i-a decis viitorul lui Dennis Politic!
17:07

FotoSecretul celei mai “fericite” naţionale de la Mondial: jucătorii, cazaţi cu soţiile şi iubitele în hotelul echipei
16:48

Manchester United, anunț uriaș cu privire la stadionul care va înlocui faimosul Old Trafford
16:40

Jucătorul prinde transferul carierei, direct de la Campionatul Mondial. Negocieri avansate pentru realizarea mutării
16:29

Florinel Coman, interzis la FCSB? Fotbalistul, dorit de un club de tradiție din Serie A
16:25

Gigi Becali ar putea da lovitura verii: condiţia pusă de Denis Drăguş pentru a semna cu FCSB
Vezi toate știrile
1 Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali 2 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 3 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 4 Transfer pregătit de Universitatea Craiova. O nouă mutare de Liga Campionilor 5 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 6 Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere