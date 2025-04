Manchester City renunță la încă o vedetă după Kevin De Bruyne: "Să își găsească echipă" - Antena Sport

Potrivit sursei menționate mai sus, Bernardo Silva are deja un plan, acela de a reveni în Portugalia. Jorge Mendes, agentul său, ar fi început deja negocierile cu Benfica. Cu toate acestea, lusitanii ar trebui să plătească 58 de milioane de euro, clauza de reziliere a lui Bernardo Silva. Barcelona este un alt club interesat de Silva, dar problemele financiare ale catalanilor fac aproape imposibilă o mutare a acestuia la echipa lui Hansi Flick.

Crescut de Benfica, Bernardo Silva a plecat din Portugalia în 2014, la AS Monaco. După un an sub formă de împrumut, formația din Ligue 1 a plătit suma de 15,75 milioane de euro pentru transferul definitiv. În vara anului 2017, Bernardo Silva era cumpărat de Manchester City în schimbul a 60 de milioane de euro.

Pep Guardiola, convins că Manchester City îi va ridica o statuie lui Kevin de Bruyne

Pep Guardiola s-a declarat convins de faptul că Manchester City îi va ridica o statuie lui Kevin de Bruyne, după ce acesta şi-a anunţat plecarea de la clubul de pe Etihad. Managerul catalan a oferit declaraţii despre această veste.