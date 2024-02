"Nu sunt un magician!" Antrenorul lui Tottenham, explicaţii după ce l-a ţinut rezervă pe Radu Drăguşin şi a pierdut cu Wolves - Antena Sport

Reclamă

„Am avut două-trei ocazii bune pe contraatac, cred că la una dintre ele a fost ofsaid. Împotriva ‘lupilor’ asta se întâmplă. Când nu câştigi, totul pare a fi un gunoi. Eu nu aşa privesc fotbalul. Noi încă încercăm să construim ceva, să punem nişte baze. Cred că o mare parte din munca noastră defensivă din acest sezon a fost remarcabilă. Să fim sinceri, având în vedere jucătorii pe care îi avem acolo şi experienţa pe care o au.

Defensiva a fost unul dintre punctele noastre forte şi vom continua să încercăm să ne îmbunătăţim pe toate posturile.

Reclamă

Nu există trucuri, este o muncă grea. Nu sunt un magician, ci un manager de fotbal. Este o muncă grea pe care am făcut-o tot anul. După cum am spus, am ajuns la acest punct, care este unul destul de decent şi bazat pe o muncă grea. Asta vom continua să facem„, a declarat Ange Postecoglou, potrivit football.london.

⚪️ Ange Postecoglou: “I’m not a magician, I’m a football manager”.

“We're trying to be the best possible team we can and progress this year to build something”.

“That doesn't change, we keep going”. pic.twitter.com/bSqMVxgrHz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2024

Ange Postecoglou i-a titularizat în centrul defensivei pe Micky van de Ven şi Cristian Romero. Cei doi s-au întrecut în gafe şi i-au permis lui Joao Gomes să înscrie o „dublă” de senzaţie. Spurs a corborât din TOP 4, iar fanii şi-au ieşit din minţi.

Reclamă 4 / 0/3

Radu Drăguşin a fost uitat pe bancă în Tottenham – Wolves 1-2 Suporterii lui Spurs au răbufnit pe reţelele sociale şi au cerut explicaţii pentru faptul că cel mai scump transfer al iernii nu prinde echipa. „Eliberaţi-l pe Drăguşin!” a fost un mesaj postat pe Twitter. „De ce l-am mai cumpărat pe Drăguşin?„, a fost întrebarea lansată de un alt fan. „Vă rog să nu îl mai lăsaţi pe Emerson să joace! Vă rog, jucaţi cu Drăguşin” „Nu a refuzat-o Drăguşin pe Bayern Munche pentru că îşi dorea să joace? Conte a plecat de mult, dar să îi văd pe Davies şi Royal că sunt titulari este enervant” Radu Drăguşin încă nu a fost titular în niciun meci pentru Tottenham. A intrat pe finalul a trei partide din Premier League. Reclamă

Unde va ajunge Kylian Mbappe după despărţirea de PSG? Real Madrid Liverpool Altă echipă Vezi rezultatele Loading ... Loading ...