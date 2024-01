Radu Drăgușin, cel mai scump jucător român din istorie după transferul la Tottenham! Cum arată TOP 10 - Antena Sport

Radu Drăgușin, cel mai scump jucător român din istorie

Tottenham îl transferă pe fundașul lui Genoa cu 30 de milioane de euro Radu Drăgușin devine cel mai scump jucător român din istorie după transferul la Tottenham. Fundașul în vârstă de 21 de ani urcă direct pe primul loc în TOP 10. Este o mutare istorică!

Suma va fi cu mult mai mare decât cea încasată de Parma pe Adi Mutu. Noul transfer pe axa Serie A – Premier League este unul de senzație. Radu Drăgușin o costă pe Tottenham nu mai puțin de 30 de milioane de euro.

„Radu Drăguşin, la Tottenham, here we go! S-a ajuns la un acord pentru 30 de milioane de euro, după o nouă ofertă făcută peste noapte.