"Se apără de parcă are un singur ochi!" Radu Drăguşin, "distrus" de fanii lui Tottenham în timpul derby-ului cu Liverpool - Antena Sport

„Acest Radu Drăguşin poate fi cel mai slab fundaş central pe care l-am văzut vreodată”

this dragusin guy might be the worst CB i’ve ever seen

— L (@Iewdawg) December 22, 2024

„Drăguşin se apără de parcă are un singur ochi!”

Dragusin defends like he has only one eye

— azythfc(pigeon nation founder) (@Ayhd126H) December 22, 2024

Mohamed Salah a mai înscris o dată şi a provocat dezastrul pentru Tottenham, echipă aflată pe locul 11 în Premier League.

Florin Manea: „E mult mai sus decât era Van Dijk la 22 de ani!”

La mijlocul acestei luni, Florin Manea a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Radu Drăguşin. Impresarul a transmis că fundaşul naţionalei traversează o formă excelentă la Tottenham, comparându-l cu titularul lui Liverpool, Virgil Van Dijk.

Florin Manea s-a declarat convins că Radu Drăguşin îşi va creşte pe parcurs nivelul de joc, ţinând cont de faptul că evoluează contra unor echipe de top în Premier League. Impresarul a transmis că sunt normale şi unele greşeli în evoluţia fundaşului român, subliniind meciurile bune făcute de titularul naţionalei, la Tottenham.

„Per total, important e că joacă, lumea să nu uite că el are doar 22 de ani… La 22 de ani, Van Dijk juca la Groningen, nici măcar nu ajunsese la Celtic! Radu e deja la Tottenham. Dacă e să punem în antiteză, este mult mai sus decât a fost Van Dijk.

Fundașii centrali se maturizează în jurul vârstei de 24, 25 de ani. El este încă în creștere, e la un nivel foarte mare, unde săptămână de săptămână joacă împotriva unor atacanți de top. În Anglia, și ultima clasată își permite să plătească 20-30 de milioane pe un atacant.

Normal, poate vor fi momente și mult mai slabe decât acum. Cu toate că, per total, nu a avut greșeli decisive. Eu cred că și pentru noi, ca români, este important să avem un reprezentant la acel nivel și să joace săptămână de săptămână cu 69-70.000 de oameni în tribune. Este de apreciat și trebuie să ne mândrim cu el!

Fiind sub contract cu Tottenham… Și dacă m-ar fi contactat un club, n-aș putea să vă spun, pentru că ar încălca un pic legile fair-play-ului și legile FIFA.

Nu, nu am fost căutat, nu am vorbit direct, am auzit și eu de interes… Dar cei care decid sunt cei de la Tottenham. Din câte știu eu, nu au intenția să-l lase să plece și nici noi nu avem intenția să plecăm. El este axat doar pe a se dezvolta și a reuși la Tottenham”, a declarat Florin Manea, conform gsp.ro.