Unde poate ajunge Marcus Rashford, după ce şi-a anunţat plecarea de la Manchester United! Şase granzi ai Europei sunt pe urmele lui - Antena Sport

Marcus Rashford, într-un meci al lui Manchester United / Profimediaimages Marcus Rashford este gata să plece de la Manchester United. Nemulţumit că nu este titular în mandatul lui Ruben Amorim, atacantul englez de 27 de ani a recunoscut că îşi doreşte o nouă provocare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rashford nu a fost în lotul „diavolilor" în marele derby al oraşului Manchester. Gruparea de pe Old Trafford a învins-o pe rivala City după o remontada spectaculoasă. Bruno Fernandes şi Diallo au înscris în minutele 88, respectiv 90. Unde poate ajunge Marcus Rashford după plecarea de la Manchester United Atacantul cotat la 55 de milioane de euro mai are contract cu United până în 2028. Totuşi, acesta poate fi ultimul său sezon la echipa pentru care a jucat toată cariera. „Mă simt neînțeles, dar sunt ok cu asta. Sunt un om simplu, iubesc fotbalul. Asta a fost viața mea dintotdeauna. E dezamăgitor să fii lăsat în afara unui derby. Dar sunt cineva care a ajuns la maturitate și pot să gestionez coborâșurile. Ce o să fac în legătură cu asta? Să mă plâng sau să mă descurc cât de bine pot data viitoare când voi fi selecționat? Personal, cred că sunt pregătit pentru o nouă provocare și pași noi.

Când voi pleca, nu vor fi resentimente. N-o să auziți niciodată ceva de rău despre Manchester United de la mine. Așa sunt eu ca persoană.

Dacă știu că o situație e grea, n-o s-o fac eu și mai grea. Am văzut cum au plecat alți jucători în trecut și nu vreau să fiu persoana aia. Când plec, voi transmite un mesaj și va fi scris de mine„, a declarat Marcus Rashford într-un interviu.

Englezii de la thesun.co.uk au anunţat că este deja interes important pentru Marcus Rashford. Sunt cinci echipe la care ar putea ajunge în viitoarea perioadă de mercato. Acestea sunt PSG, Bayern, Barcelona, Arsenal şi Chelsea.

