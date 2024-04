România, care este campioană mondială la minifotbal, şi-a aflat adversarele de la Campionatul European - Antena Sport

Reclamă

„Tricolorii” noştri au fost extraşi în grupa D, alături de o veche rivală, Ungaria, dar şi de două echipe cu care nu ne-am întâlnit la acest nivel, Polonia şi Turcia. Pe Ungaria, România a învins-o recent în semifinalele Campionatului Mondial din Emiratele Arabe Unite, scor 3-0, dar şi într-un joc de verificare disputat la finele lunii martie, la Oradea, scor 4-0. Cel de-al doilea joc amical s-a încheiat la egalitate, 2-2.

Am aşteptat cu interes tragerea, eu cred că este o grupă echilibrată. Ca de obicei, ţintim prima poziţie, dar nu va fi uşor. Meciurile precedente cu Ungaria nu mai sunt relevante, Mondialul a trecut, meciurile de pregătire sunt una, un meci la EURO va fi cu totul altceva. Despre polonezi nu ştim foarte multe, dar la competiţiile inter-cluburi am întâlnit echipe foarte bune din Polonia, cu jucători puternici şi foarte ambiţioşi. Cred că şi Turcia şi Polonia vor fi adversari destul de grei, e bine că avem o grupă care ne ţine în „priză” şi sper să mergem cât mai sus în competiţie”, a declarat Virgil Bejenaru, antrenorul echipei României.

Dan Ştefan Cojocaru, managerul echipei naţionale, consideră de asemenea că grupa este una echilibrată. „O grupă destul de echilibrată, avem Ungaria pe care o cunoaştem foarte bine. Eu personal cred că echipa Ungariei care a venit la Oradea, a venit cu un lot restrâns, nu cu tot lotul. Fără a lua din meritele echipei noastre naţionale, eu cred că Ungaria la EURO va avea o altă faţă decât la Oradea. Turcia este o echipă care a schimbat des componenţa lotului, imprevizibilă şi care ştim cu câtă ardoare joacă.

Echipa Poloniei nu o cunosc deloc, pentru că nu a mai prea fost prezentă la competiţiile europene, dar care cred că se va prezenta cu o echipă destul de bună la EURO. Comparativ cu celelalte grupe, am avut o tragere la sorţi destul de bună. Am văzut grupa C (n.r. Slovacia, Cehia, Spania şi Croaţia), una de „foc”. Trebuie să ne jucăm şansa, avem şanse mari să depăşim faza grupelor, dar uitându-mă mai departe în turneu, aşa cum o fac mereu, cred că primul loc în grupă este cel mai important pentru a avea o optime şi un sfert de finală mai accesibile.”

Turneul final al Campionatului European va avea loc între 1 şi 8 Iunie la Sarajevo, cu participarea a 24 de echipe, împărţite în 6 grupe a câte 4 echipe. Primele două clasate din fiecare grupă şi cele mai bune 4 locuri trei vor face pasul spre faza optimilor de finală.

La ultimele două ediţii de EMF EURO, naţionala României s-a clasat pe locul 2, în 2018 în Ucraina şi în 2022, în Slovacia. România este de 6 ori campioană a Europei, performanţă reuşită în perioada 2010-2015.

