16 ani de la transferul lui Ștefan Radu la Lazio. Italienii, mesaj pentru românul cu cele mai multe meciuri din istoria clubului - Antena Sport

Ştefan Radu, mesaj plin de emoţie după ultimul meci disputat pe Olimpico pentru Lazio

Ştefan Radu nu şi-a putut stăpâni lacrimile, atunci când le-a transmis un ultim mesaj fanilor lui Lazio, pe Olimpico. Fundaşul român le-a mulţumit acestora pentru ultimii 15 ani, şi de asemenea a dezvăluit că va rămâne pe veci un fan al echipei biancoceleste.

„Am atât de multe emoții. Pe teren e mult mai ușor decât în postura asta. Din păcate, am ajuns la final, dar mi-am îndeplinit visul. Am petrecut mai mult de 15 ani alături de voi, când am intrat pe teren am avut același spirit ca voi, sufletul unui fan al lui Lazio.

Cu acest tricou mi-am trăit viața de fotbalist, în acest stadion am experimentat momente unice, zile dificile și momente speciale.

Lazio este o familie, acest stadion este casa mea. Vă mulțumesc pentru că nu m-am simțit niciodată singur. Sunt sigur că atașamentul meu față de culorile biancoceleste nu se va sfârșit niciodată, îmi va oferi puterea să-mi continui viața cu aceeași determinare pe care am avut-o pe teren”, este o parte din mesajul lui Radu, care poate fi văzut AICI.