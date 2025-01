Adevăratul motiv pentru care Dennis Man vrea să plece de la Parma! Italienii au aflat totul: "O mare pierdere!" - Antena Sport

Dennis Man, în timpul unui meci / Profimedia Italienii au aflat adevăratul motiv pentru care Dennis Man vrea să plece de la Parma, la Fiorentina. Jurnaliştii din Peninsulă s-au declarat convinşi că ar fi o mare pierdere pentru „cruciaţi”, dacă internaţionalul român va pleca. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fiorentina insistă pentru transferul lui Dennis Man. Trupa Viola a început negocierile pentru a obţine semnătura mijlocaşului român, care şi-ar fi dat acordul pentru a se realiza mutarea. Adevăratul motiv pentru care Dennis Man vrea să plece de la Parma Un ziarist italian, specializat pe Parma, a analizat situaţia lui Dennis Man şi a ajuns la concluzia că acesta vrea să plece de la Parma pentru a începe o nouă aventură. Acesta consideră că internaţionalul român ar fi luat decizia de a se transfera la Fiorentina nu pentru o creştere a salariului, ci pentru a schimba „aerul”. „Man e cel mai talentat jucător din echipă, împreună cu Bernabè. El a fost afectat de dificultățile echipei în lupta pentru retrogradarea în Serie B, dar a demonstrat că în primele 10 meciuri de campionat că este un fotbalist de top în Serie A. Man va părăsi Parma doar dacă o va cere în mod expres. Cred că este mai mult dorința anturajului său de a schimba aerul, după mai mulți ani la Parma. Sentimentul este că sfătuitorii jucătorului nu sunt… știți ce a devenit fotbalul acum. Reclamă

O schimbare de aer i-ar face, cu siguranță, bine, dar pentru Parma ar fi o mare pierdere. Man trebuie jucat așa cum știe el, fără constrângeri, pentru că nu există mulți jucători ca el în lotul lui Fabio Pecchia”, a declarat Sandro Piovani, un expert de la Gazzetta di Parma, citat de gsp.ro.

Avertisment pentru Dennis Man, înaintea transferului la Fiorentina

Dennis Man a primit un avertisment din partea fostului antrenor de la Parma, Giuseppe Iachini, înaintea transferului iminent la Fiorentina. Internaţionalul român e tot mai aproape să schimbe echipa în această iarnă, fiind în negocieri avansate cu formaţia Viola.

„Eu am ajuns la Parma când echipa era într-o situaţie complicată, Man a fost accidentat câteva meciuri. El are calităţi importante, o tehnică excelentă şi iubeşte să joace pe stânga. Un băiat foarte sensibil, are nevoie să simtă încredere şi stimă din partea celor din jur, iar în acest caz, poate face lucruri importante. Trebuie să se simtă apreciat şi iubit. A ajuns recent într-o ţară nouă şi într-un fotbal diferit, s-a adaptat şi nu sunt mulţi jucători cu calităţile lui, văzând şi cum joacă Fiorentina şi luând în considerare că suntem în ianuarie. Poate fi în echipa viola, e un internaţional român.

