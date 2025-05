Antonio Conte, scos din sărite de secundul lui Cristi Chivu: "Eşti un nenorocit! Vin după tine" - Antena Sport

„Mă consider un idiot, ca de obicei, care se implică într-o luptă şi are de pierdut. Sunt vinovat pentru asta. Am pus braţele pentru a-i despărţi, dar arbitrul a interpretat altfel gestul meu. Nu ştiu ce informaţie a avut. Îmi cer scuze în faţa băieţilor pentru că nu mă voi afla pe bancă, dar am mai păţit asta în trecut, am păţit asta azi şi o voi mai păţi în viitor. Voi întoarce şi celălalt obraz, nu e o problemă.

Ne trebuie totul pentru a ne salva, jucătorii cu experienţă sunt disponibili. Avem un grup care a înţeles care este realitatea în care ne aflăm, care vrea să facă totul pentru a-şi atinge obiectivul.

Ştim că avem nevoie de puncte la Bergamo, aşa a fost de când am ajuns aici. Dacă am ajuns la acest punct, cu o şansă de a ne salva, e datorită băieţilor, datorită seriozităţii şi curajului de care au dat dovadă. Au dat tot timpul ce au avut mai bun. Îi felicit, mai avem un meci”, a spus Chivu, la conferinţa de presă.