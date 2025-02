Ce au scris italienii despre Dennis Man, după primul meci cu Cristi Chivu pe bancă. Detaliul remarcat - Antena Sport

”Cred că am făcut un meci bun, am jucat cu mai multă determinare, ceea ce ne-a lipsit în ultimele meciuri. Am reușit să obținem cele trei puncte.

La clasament trebuie să ne uităm la final, cel mai important lucru este să luăm fiecare meci în parte și să dăm totul pe teren, așa cum am făcut astăzi. Aveam nevoie de această victorie, ne dă moral și putere. Trebuie să continuăm la fel”, a spus Dennis Man, citat de tuttomercatoweb.